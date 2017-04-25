ارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم (الثلثاء) وسجل “ناسداك» مستوى الستة آلاف نقطة للمرة الأولى وسط نتائج قوية للشركات وتعهد الرئيس دونالد ترامب خطة إصلاح ضريبي كبيرة.

وقدم سهم “بيوغن» أكبر دعم لـ “ناسداك» بعد نتائج قوية. وصعد المؤشر “داو جونز» الصناعي 155.57 نقطة بما يعادل 0.75 في المئة ليصل إلى 20919.46 نقطة.



وزاد المؤشر “ستاندرد آند بورز» 500 7.87 نقطة أو 0.33 في المئة ليسجل 2382.02 نقطة وتقدم المؤشر “ناسداك» المجمع 20.35 نقطة أو 0.34 في المئة إلى 6004.17 نقطة.

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