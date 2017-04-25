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هبوط طائرة «شارتر» اضطراريا بمطار القاهرة

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

اضطرت طائرة شارتر كانت قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة لاتفية الجنسية بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء مرورها فوق مطار القاهرة. وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء مرور كايرو شارتر الأجواء المصرية تحمل فوجا سياحيا قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة، تعرضت راكبة من دولة […] أقراء المزيد من المصدر

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