اضطرت طائرة شارتر كانت قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة لاتفية الجنسية بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء مرورها فوق مطار القاهرة. وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء مرور كايرو شارتر الأجواء المصرية تحمل فوجا سياحيا قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة، تعرضت راكبة من دولة […] أقراء المزيد من المصدر