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هذه الدول “15” تستعد للحرب العالمية الثالثة بينها دولتين عربيتين

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن عددًا من دول العالم يزيد إنفاقها العسكري استعدادًا للحرب العالمية الثالثة، وأوردت 15 دولة قالت إنها الأكثر إنفاقًا على الأسلحة والتدريبات العسكرية في العالم، وفقًا لإحصائية 2016. ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب العالمية الثالثة أصبحت أكثر احتمالًا في الوقت الراهن في ظل تنامي الصراعات والنزاعات، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق […] أقراء المزيد من المصدر

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