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والد مارين لوبان يوجه لها انتقادات لاذعة

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

قال اليميني المتطرف “جان ماري لوبان”، اليوم الثلاثاء إن ابنته مارين، التي تواجه إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من مايو، كان عليها أن تكون أكثر شراسة خلال الجولة الأولى، يوم الأحد، وأن تقتدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت “لوبان” حصلت على 7.5 مليون صوت انتخابي في أكبر نتيجة حققها […] أقراء المزيد من المصدر

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