‏درباس ل ⁧‫صوت لبنان‬⁩: المفوضية السامية كانت متحمسة لتمويل المشروع لكنها توقفت فجأة، وحاصباني اعجب به، ولم اتلق اي اتصال من ابوعاصي للاستفسار أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 […] أقراء المزيد من المصدر