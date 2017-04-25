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‏دورية ⁧‫للجيش‬⁩ تعرضت لاطلاق نار  في  دار ⁧‫الواسعة‬⁩ ‫

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

‏دورية ⁧‫للجيش‬⁩ تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلحين في بلدة دار ⁧‫الواسعة‬⁩ فاضطر الجيش الرد عليهم واصابة احد الاشخاص ‏⁧‫ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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