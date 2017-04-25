دورية للجيش تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلحين في بلدة دار الواسعة فاضطر الجيش الرد عليهم واصابة احد الاشخاص أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر
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