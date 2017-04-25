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‏طائرات الجيش السوري تشن  غارات على  خان شيخون 

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

‏طائرات الجيش السوري الحربية تشن عدة غارات بالصواريخ الفراغية على مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة […] أقراء المزيد من المصدر

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