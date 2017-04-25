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‏مياومو كهرباء لبنان للرئيس عون:  نطالبك بأن ترأف بحال 1400 عائلة 

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

‏مياومو كهرباء لبنان للرئيس عون: هذا البلد لنا ولا نريد أن نهاجر منه لذلك نطالبك بأن ترأف بحال 1400 عائلة في مؤسسة كهرباء لبنان أخبار قد تهمكداعش العراق يدمر ديرًا مسيحيًا عمره 1400 عاماللبنانية الفرع الثاني وزعت برنامج بطولات عيد الاستقلالنشاطات الليسيه الفرنسية الكبرى في معرض الكتاب غداأ ف ب: انقاذ نحو 1400 مهاجر السبت […] أقراء المزيد من المصدر

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