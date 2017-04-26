عقد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل مؤتمرا صحافيا في وزارة الطاقة والمياه، في حضور رئيس هيئة قطاع البترول المهندس وسام شباط واعضاء الهيئة، أعلن خلاله لائحة الشركات المؤهلة مسبقا في دورة التأهيل الثانية، وقد تأهلت ثماني شركات في الدورة الثانية تضاف الى الشركات المؤهلة في العام 2013، وسقطت صفة التأهيل عن شركة واحدة مما جعل عدد الشركات الاجمالي المؤهل للمشاركة في دورة التراخيص الأولى 53 شركة من بينها ثلاثة عشر مشغلا.

استهل الوزير أبي خليل مؤتمره بالقول: “لقد رفعت أمس هيئة إدارة قطاع البترول إلينا تقريرها عن نتائج دورة التأهيل المسبق الثانية، ويتضمن هذا التقرير الذي سأقرأ منه النتائج، قرارات معللة بالنسبة الى نتيجة كل شركة مقدِّمة طلب تأهيل مسبق، وسوف أكتفي بإعلان النتيجة فقط دون الدخول في تفاصيل التقويم لكل ملف، ويعود لمن يريد الاطلاع على تفاصيل قرار التقويم مراجعة هيئة إدارة قطاع البترول.

أضاف: “بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 1/و تاريخ 26 كانون الثاني 2017 (إستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية)، ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على إجراء دورة تأهيل مسبق للشركات، وبناء على القرار الصادر عن الهيئة والمتعلق بالشركات التي تم تأهيلها مسبقا خلال دورة التأهيل المسبق في العام 2013، والتي طلبت منها الهيئة تحديث ملفاتها، أعلن ما يلي:

أولا: تقوم الشركات أقراء المزيد من المصدر