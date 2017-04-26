أصيب سبعة أشخاص جراء انفجار حافلة تقل طلابا جامعيين في إسطنبول، حسبما افادت تقارير اعلامية رسمية فى تركيا. وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن الانفجار وقع أثناء انتقال الحافلة التابعة لجامعة خاصة على أحد الطرق السريعة، مضيفة أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها أثناء الانفجار إلا أنه تمكن من إيقافها قرب الحواجز على جانب […] أقراء المزيد من المصدر