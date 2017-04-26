اعتبرت إيفانكا ترامب أن مسألة استقبال لاجئين سوريين في الولايات المتحدة تستحق البحث، في موقف مغاير لموقف والدها الرئيس دونالد ترامب، وهي مستشارته. وقالت في حديث أجري معها من برلين يبث الأربعاء على قناة “إن بي سي”: “أعتقد أننا نواجه أزمة إنسانية عالمية وأن علينا أن نتحد ونقوم بتسويتها”. فهل هذا يعني استقبال لاجئين سوريين […] أقراء المزيد من المصدر