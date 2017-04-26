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الحريري أبلغ بري بأنّه لن يشارك في جلسة ١٥ أيّار اذا كان هدفها التمديد

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

مراسلة mtv: الحريري أبلغ بري بأنّه لن يشارك في جلسة ١٥ أيّار اذا كان هدفها التمديد أخبار قد تهمكدخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو: تقرير ال “MTV” عن الانتخابات البلدية في البترون و كفرعبيداجو يوسف أنهى تسجيل أغنية جديدة خاصة بالاعراس بعنوان كنزي صرتيإليسا تعتزل الغناء… ليلة رأس […] أقراء المزيد من المصدر

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