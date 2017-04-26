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الرئيس عون: لاتخاذ التدابير الصارمة لمنع إقفال أيّ طريق

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

الرئيس عون طلب من المشنوق عقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي مشدّداً على اتخاذ التدابير الصارمة لمنع إقفال أيّ طريق أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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