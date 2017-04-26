أطلقت “مؤسسة سمير قصير”، برنامج مهرجان “ربيع بيروت” في دورته التاسعة، إحياء لذكرى اغتيال الصحافي والمؤرخ سمير قصير، في مؤتمر صحافي عقدته في دار “النمر” للفن والثقافة في شارع كليمنصو في بيروت، شارك فيه وزير الإعلام ملحم الرياشي، الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية إريك لوبا، رئيسة المؤسسة الإعلامية جيزيل خوري، مديرة المهرجان الممثلة رندى الأسمر […] أقراء المزيد من المصدر