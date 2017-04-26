فرضت السلطات الصينية على مسلمي الدولة، قيودا جديدة بشأن تسمية المواليد الجدد، كان أخرها حظر استخدام اسماء لرؤساء عرب، الى جانب اسماء تشير إلى معاني إسلامية . وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن السلطات المحلية لمقاطعة “شينجيانج الإيغورية” قالت إن “الأطفال حديثي الولادة والذين سيحملون هذه الأسماء، سيتم منعهم من الحصول على الرعاية الصحية الممولة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » السلطات الصينية تمنع تسمية المواليد الجدد بأسم صدام
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