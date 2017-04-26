آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » السلطات الصينية تمنع تسمية المواليد الجدد بأسم صدام

السلطات الصينية تمنع تسمية المواليد الجدد بأسم صدام

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

فرضت السلطات الصينية على مسلمي الدولة، قيودا جديدة بشأن تسمية المواليد الجدد، كان أخرها حظر استخدام اسماء لرؤساء عرب، الى جانب اسماء تشير إلى معاني إسلامية . وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن السلطات المحلية لمقاطعة “شينجيانج الإيغورية” قالت إن “الأطفال حديثي الولادة والذين سيحملون هذه الأسماء، سيتم منعهم من الحصول على الرعاية الصحية الممولة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com