فرضت السلطات الصينية على مسلمي الدولة، قيودا جديدة بشأن تسمية المواليد الجدد، كان أخرها حظر استخدام اسماء لرؤساء عرب، الى جانب اسماء تشير إلى معاني إسلامية . وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن السلطات المحلية لمقاطعة “شينجيانج الإيغورية” قالت إن “الأطفال حديثي الولادة والذين سيحملون هذه الأسماء، سيتم منعهم من الحصول على الرعاية الصحية الممولة […] أقراء المزيد من المصدر