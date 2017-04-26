تفوح رائحة البخور العطرة وتصدح أنغام موسيقى تراتيل وترتفع صلوات باللغة القبطية في إحدى كنائس القاهرة حيث ينتظر المصلون الكاثوليك بشغف وصول البابا فرنسيس القادم لتقديم الدعم لمسيحيي مصر بعد اعتداءات دامية استهدفتهم وسيكون رئيس الكنيسة الكاثوليكية الارجنتيني في القاهرة الجمعة والسبت في زيارته الاولى الى البلد العربي الاكبر ديموغرافيا والتي ستكون تحت شعار “بابا […] أقراء المزيد من المصدر