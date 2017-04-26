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الكاثوليك المصريون ينتظرون بشغف البابا القادم لدعمهم

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

تفوح رائحة البخور العطرة وتصدح أنغام موسيقى تراتيل وترتفع صلوات باللغة القبطية في إحدى كنائس القاهرة حيث ينتظر المصلون الكاثوليك بشغف وصول البابا فرنسيس القادم لتقديم الدعم لمسيحيي مصر بعد اعتداءات دامية استهدفتهم وسيكون رئيس الكنيسة الكاثوليكية الارجنتيني في القاهرة الجمعة والسبت في زيارته الاولى الى البلد العربي الاكبر ديموغرافيا والتي ستكون تحت شعار “بابا […] أقراء المزيد من المصدر

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