بعدما أعلنت مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان تنحيها عن رئاسة حزب “الجبهة الوطنية” اقتناعاً منها بأنّه ينبغي لرئيس الجمهورية “توحيد جميع أبناء الشعب الفرنسي”، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفرنسي اللبناني الأصل جان فرانسوا جلخ، أحد نوّابها الأربعة، سيخلفها خلال هذه المرحلة الانتقالية. فمن هو جلخ؟ ولد جلخ في العام 1957 في بلدة “تورنان أن […] أقراء المزيد من المصدر