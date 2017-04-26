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اللبناني جان فرانسوا جلخ يخلف لوبان بعد تنحيها عن رئاسة “الجبهة الوطنية”

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

بعدما أعلنت مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان تنحيها عن رئاسة حزب “الجبهة الوطنية” اقتناعاً منها بأنّه ينبغي لرئيس الجمهورية “توحيد جميع أبناء الشعب الفرنسي”، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الفرنسي اللبناني الأصل جان فرانسوا جلخ، أحد نوّابها الأربعة، سيخلفها خلال هذه المرحلة الانتقالية. فمن هو جلخ؟ ولد جلخ في العام 1957 في بلدة “تورنان أن […] أقراء المزيد من المصدر

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