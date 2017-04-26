أعلنت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”انه لا يجوز بتاتا أن تمارس هذه الفوضى والتعدي على حقوق المواطنين في الانتقال وحماية ممتلكاتهم تحت شعارات المطالب العمالية وغيرها”.
وأعتبرت في بيان “ان ما جرى اليوم من قبل البعض الذين يدعون بأنهم يمثلون شريحة كبيرة من النقابات العمالية والمهن الحرة مرفوض من قبل عموم أهلنا اللبنانيين، ولا يمكن لهذه البلطجة على الطرقات أن تكون مكان ترحيب وتأييد من أي فئة من أطياف المجتمع السياسي والاجتماعي اللبناني”.
أعلنت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”انه لا يجوز بتاتا أن تمارس هذه الفوضى والتعدي على حقوق المواطنين في الانتقال وحماية ممتلكاتهم تحت شعارات المطالب العمالية وغيرها”.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!