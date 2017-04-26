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بري أكّد أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد في 15 آيار المقبل لتفادي الفراغ  

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

بري أكّد أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد في 15 آيار المقبل لتفادي الفراغ القاتل وجدّد أمله في أن يتوافق الاطراف كافّة على قانون قبل هذا التاريخ أخبار قد تهمكوفاة المعارض البحريني محمد سهوان داخل السجن مباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري جميل السعوديالدوري الفرنسي: الضباب يؤجل مباراة ديجون ومارسيلياالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير […] أقراء المزيد من المصدر

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