سقطت مقاتلة من طراز ميج-31 تحطمت في شرق سيبيريا اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية. وتمكن قائدا الطائرة من القفز بسلام عند سقوط الطائرة وتحطمها في منطقة بورياتيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة ولم يصب أحد في الحادث. ونقلت تاس عن الوزارة قولها إن الطائرة سقطت في منطقة مخصصة للتدريب. […] أقراء المزيد من المصدر