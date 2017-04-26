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خضر جال في سوق بعلبك ووجه انذارات لمحلات مخالفة

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عددا من الانذارات الى عدد من المطاعم ومحلات ال “1$” في سوق بعلبك التجاري، وذلك خلال جولة امنية قام بها يرافقه رئيس جهاز امن الدولة في المحافظة المقدم حسين سلمان.

وجاءت الجولة بعد سلسلسة الاعتراضات التي اطلقت اخيرا في بعلبك، من قبل أصحاب المحال التجارية في بعلبك الهرمل احتجاجا على المنافسة والعمالة الاجنبية.

وقال خضر:”اليوم نقوم بحملة مع جهاز امن الدولة لنطلع على المحلات الاجنبية غير المستوفية الشروط والتراخيص ومعظمها غير قانوني، وسنتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها”.

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