أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأمريكي أعد أرضية، عبر نشر منظوماته للدفاع الجوي في أوروبا، لشن ضربة نووية سرية على روسيا، مؤكدة أنها ستفعل كل شيء ممكن لضمان أمن البلاد. وقال النائب الأول لرئيس الإدارة المركزية للعمليات التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، الفريق فيكتور بوزنيخير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “إن وجود قواعد […] أقراء المزيد من المصدر