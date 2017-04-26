أكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في بيان، أن “قطاع النقل البري لا يقبل بأي شكل من الأشكال التعرض والإساءة للمواطنين على الطرق سواء بقطعها أوالتعرض لهم”. أضاف:”لسنا معنيين بمصالح اصحاب الكسارات والمرامل وهذا الأمر لا يعنينا كقطاع نقل وهذا يتعلق بالإجراءات القانونية التي تسمح وتمنع في الإدارات والوزارات المعنية والتي تطال صحة المواطن […] أقراء المزيد من المصدر