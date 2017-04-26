ذكرت وكالة “رويترز” اليوم أن الجيش الأمريكى بدأ نقل منظومة الدرع الصاروخى المتطورة “ثاد” للموقع المحدد له بكوريا الجنوبية، نقلاً عن مصادر رسمية بسول. ووعدت أمريكا بنشر منظومة ثاد بالدولة الحليفة كوريا الجنوبية، لاعتراض أية تهديدات صاروخية محتملة من جارتها كوريا الشمالية، وسط توتر غير مسبوق بالمنطقة، ورغم اعتراض الصين وروسيا خوفاً من جر المنطقة […] أقراء المزيد من المصدر