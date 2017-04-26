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عاجل..المخابرات الفرنسية: تنظيم الدولة “داعش” ليس له وجود في خان شيخون

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

عاجل..المخابرات الفرنسية تقول إن تنظيم الدولة “داعش” ليس له وجود في منطقة خان شيخون أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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