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عاجل: مقتل 8 جنود إيرانيين في معارك مع مسلحين على حدود باكستان

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل 8 جنود إيرانيين في معارك مع مسلحين على حدود باكستان أخبار قد تهمكلبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا […] أقراء المزيد من المصدر

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