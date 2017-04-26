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عباس: أذا خيرنا البعض بين قانونه او الفراغ سنختار التمديد

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

رأى عضو المكتب السياسي في حركة “أمل” عباس عباس ان “لبنان يمر في مرحلة سياسية دقيقة ترسم في المشهد الراهن علامات قلق واسئلة مفتوحة عن مستقبل الوطن في ظل طروحات تريد الاحتكام الى منطق الجدران المغلقة والقفز فوق الحقائق الوطنية على حساب منطق التفاعل المطلوب بين اللبنانيين”. وقال عباس خلال مشاركته في حفل تأبيني في […] أقراء المزيد من المصدر

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