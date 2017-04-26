رأى عضو المكتب السياسي في حركة “أمل” عباس عباس ان “لبنان يمر في مرحلة سياسية دقيقة ترسم في المشهد الراهن علامات قلق واسئلة مفتوحة عن مستقبل الوطن في ظل طروحات تريد الاحتكام الى منطق الجدران المغلقة والقفز فوق الحقائق الوطنية على حساب منطق التفاعل المطلوب بين اللبنانيين”. وقال عباس خلال مشاركته في حفل تأبيني في […] أقراء المزيد من المصدر