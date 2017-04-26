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فضيحة أمريكيّة جديدة مرتبطة بالملف النووي

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

فجّر المحقق الصحافيّ البارز جوش ماير مفاجأة عمّا سمّاه “الصورة الكاملة” للاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة الدول الست مع إيران منذ حوالي السنتين. وكتب الصحافي في تقريره المطوّل ضمن مجلّة “بوليتيكو” الأمريكيّة أنّه في 17 يناير(كانون الثاني) 2016 أطلّ أوباما على الشعب الأمريكي كي يعلن البدء بتطبيق الاتفاق النووي وإطلاق سراح معتقلين أمريكيين من السجون […] أقراء المزيد من المصدر

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