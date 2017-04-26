حمّلت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي، مسؤولية أي حرب قد تندلع في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن متحدث باسم الخارجية، اليوم الأربعاء، قوله : “إن الولايات المتحدة التي تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، وترسل قواتها العسكرية إلى المنطقة، هي المسؤولة الرئيسية عن وصول المنطقة إلى حافة […] أقراء المزيد من المصدر