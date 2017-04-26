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كوريا الشمالية تحمّل أمريكا ومجلس الأمن مسؤولية أي حرب نووية مقبلة

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

حمّلت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي، مسؤولية أي حرب قد تندلع في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن متحدث باسم الخارجية، اليوم الأربعاء، قوله : “إن الولايات المتحدة التي تجري مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، وترسل قواتها العسكرية إلى المنطقة، هي المسؤولة الرئيسية عن وصول المنطقة إلى حافة […] أقراء المزيد من المصدر

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