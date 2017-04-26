هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشن حرب نووية شاملة ردا على التهديد النووى الأمريكي. حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. وأعلنت بعثة كوريا الشمالية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فى بيان صدر اليوم الأربعاء، عن عدم خوف بيونج يانج من الدخول فى حرب مع الولايات المتحدة. وقالت إن كوريا الشمالية كونها “دولة اشتراكية مسالمة تقدّر حفظ الاستقرار […] أقراء المزيد من المصدر