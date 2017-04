Posted by admin on April 26, 2017

ساهمت ملكة جمال لبنان ساندي تابت بالتعاون مع جمعية Gift Of Life -Lebanon في انقاذ حياة طفلة تعاني تشوهات خلقية في القلب وذلك ضمن حملة” I Saved a Life with Gift of Life”التي يشارك فيها عدد من الفنانين والمشاهير. وخضعت الطفلة هيا (عامان) لعملية جراحية في مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت. […] أقراء المزيد من المصدر

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.