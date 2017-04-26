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منازلة مفاجئة على الارض بين ماكرون ولوبن

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

اشتدت المعركة الاربعاء على الارض قبل 11 يوما من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، من خلال منازلة غير متوقعة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وخصمها من الوسط ايمانويل ماكرون، حول مصير مصنع. في حين التقى المرشح الشاب (39 عاما) مندوبين نقابيين من مصنع وورلبول في اميان (شمال غرب) توجهت مارين لوبن الى موقع المصنع […] أقراء المزيد من المصدر

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