اشتدت المعركة الاربعاء على الارض قبل 11 يوما من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، من خلال منازلة غير متوقعة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وخصمها من الوسط ايمانويل ماكرون، حول مصير مصنع. في حين التقى المرشح الشاب (39 عاما) مندوبين نقابيين من مصنع وورلبول في اميان (شمال غرب) توجهت مارين لوبن الى موقع المصنع […] أقراء المزيد من المصدر