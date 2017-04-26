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وزير الدفاع التركي يأمل في توقيع اتفاقية تصدير كبيرة في مجال الدفاع مع السعودية

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

وزير الدفاع التركي يأمل في توقيع اتفاقية تصدير كبيرة في مجال الدفاع مع السعودية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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