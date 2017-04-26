‏أسوشيد برس: الولايات المتحدة‬⁩ تطلق ⁧‫صاروخا عابرا‬⁩ للقارات في ⁧‫كاليفورنيا‬⁩ ⁧ ‫ وكانت كشفت صحيفة “واشنطن أكساماينر”عن استعداد سلاح الجو الأمريكي لإجراء اختبار لصاروخ بالستي عابر للقارات تتسلح به القوات النووية الاستراتيجية، في ظل التوتر القائم مع كوريا الشمالية. ووفقا للصحيفة، سيتم يوم الأربعاء إطلاق صاروخ من طراز “مينوتمن 3” ، الذي يشكل أساس تسليح […] أقراء المزيد من المصدر