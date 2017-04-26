صــــدر عــــن الــمـــديـــريـــة الــعــــامـــة لـقـــوى الأمـــن الداخـلي – شــعــبــــة العلاقات العامـــة البـلاغ التالـــــي: في اطار متابعة الخلايا الارهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبنتيجة الاستعلام المكثف تم التمكن من تحديد هوية شخصين ثبت بالدليل القاطع انتمائهما لتنظيم داعش الارهابي، بناء عليه بوشر بعملية رصد ميداني للمذكورين . بتاريخ 20/4/2017 وفي محافظة البقاع […] أقراء المزيد من المصدر