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‏شخصان ينتميان لتنظيم إرهابي في قبضة شعبة المعلومات‏‬⁩

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

صــــدر عــــن الــمـــديـــريـــة الــعــــامـــة لـقـــوى الأمـــن الداخـلي – شــعــبــــة العلاقات العامـــة البـلاغ التالـــــي: في اطار متابعة الخلايا الارهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبنتيجة الاستعلام المكثف تم التمكن من تحديد هوية شخصين ثبت بالدليل القاطع انتمائهما لتنظيم داعش الارهابي، بناء عليه بوشر بعملية رصد ميداني للمذكورين . بتاريخ 20/4/2017 وفي محافظة البقاع […] أقراء المزيد من المصدر

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