‏مقتل الناشط الإعلامي مصعب أحمد اعرابي بقصف جوي على قرية الجانودية في محيط مدينة جسر الشغور بريف ⁧‫إدلب‬⁩ الغربي ‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر