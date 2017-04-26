مقتل الناشط الإعلامي مصعب أحمد اعرابي بقصف جوي على قرية الجانودية في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر
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