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‏مقتل الناشط مصعب أحمد اعرابي بقصف جوي في محيط  جسر الشغور ‬⁩ ‬⁩

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

‏مقتل الناشط الإعلامي مصعب أحمد اعرابي بقصف جوي على قرية الجانودية في محيط مدينة جسر الشغور بريف ⁧‫إدلب‬⁩ الغربي ‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر

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