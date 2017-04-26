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‏⁧‫بسام طليس‬⁩: لسنا معنيين بمصالح اصحاب الكسارات 

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

‏⁧‫بسام طليس‬⁩: لسنا معنيين بمصالح اصحاب الكسارات والمرامل وهذا الأمر لا يعنينا كقطاع نقل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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