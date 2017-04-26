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‏ فياض: هناك عصابات تقوم بإقفال الطرقات 

Posted by on April 26, 2017 0 Comment

‏رئيس اتحاد التقل مروان فياض لـ”الجدبد”: هناك عصابات تقوم بإقفال الطرقات أمام المواطنين وهذا لا يجوز وليطالبوا بحقوقهم بطريقة حضارية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. […] أقراء المزيد من المصدر

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