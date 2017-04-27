وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما يقال عن جلسة الحكومة بأن “كل الكلام فاضي”، وقال من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “الضغط أضعه على كافة الافرقاء للوصول الى مكان يجب أن نصل اليه في ما خص قانون الانتخاب”. أضاف: “موقفي واضح وصريح بما خص التمديد، وسأدعو الأسبوع المقبل الى جلسة […] أقراء المزيد من المصدر