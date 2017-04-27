آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد

الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com