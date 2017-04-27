دعا نشطاء في السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر الأحد المقبل أمام مقرات التوظيف احتجاجا على تفشي البطالة . وجاءت الدعوة تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أفريل”، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، علما أن دعوة سابقة أطلقت في 21 أفريل، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا […] أقراء المزيد من المصدر