قالت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، إن إعادة حكم الإعدام في تركيا سينهي أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر مجرد النقاش حول تلك العقوبة خطا أحمر بالنسبة له. وخلال مقابلة مع الإعلامي المصري أحمد منصور، عبر برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة القطرية، تحدثت فالستروم عن القضية الفلسطينية واللاجئين والمسلمين في السويد وعَلاقات تركيا […] أقراء المزيد من المصدر