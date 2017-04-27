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توقيف فلسطيني وسوري لانتمائهماالى تنظيم ارهابي 

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة الاوضاع الميدانية داخل مخيمات الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، ورصد نشاطات المجموعات الارهابية وخلاياها الناشطة التي تسعى لزعزعة الاستقرار فيها، وتكثيف الاستقصاءات والتحريات والمتابعة الامنية، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلاً من الفلسطيني اللاجئ في لبنان (ن.ع)، والسوري (ع.ف) لإنتمائهما […] أقراء المزيد من المصدر

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