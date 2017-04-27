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 سعيد: ‏اذا توحد المسيحيون في وجه سلاح حزب الله كما توحدوا في وجه سلاح سوريا ينقذون لبنان‏

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

فارس سعيد:عبر تويتر: ‏اذا توحد المسيحيون في وجه سلاح حزب الله كما توحدوا في وجه سلاح سوريا ينقذون لبنان‏سيدة الجبل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم […] أقراء المزيد من المصدر

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