فارس سعيد:عبر تويتر: اذا توحد المسيحيون في وجه سلاح حزب الله كما توحدوا في وجه سلاح سوريا ينقذون لبنانسيدة الجبل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم […] أقراء المزيد من المصدر
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