(أ ف ب) – أطلقت المدمرة الاميركية “يو اس اس ماهان” طلقات تحذيرية باتجاه مركب للحرس الثوري الإيراني اقترب منها في مياه منطقة الخليج، مضيفا أن المركب الإيراني ابتعد بعد عدة طلقات تحذيرية، بحسب ما أفاد متحدث عسكري أميركي لوكالة فرانس برس الأربعاء. وأحصت وزارة الدفاع الاميركية 23 حادثا مماثلا العام 2015 و35 في النصف […] أقراء المزيد من المصدر