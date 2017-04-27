عاجل.. الإعلام الاسرائيلي: إطلاق نار تجاه قوة عسكرية للجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة. عاجل.. الإعلام الاسرائيلي: إطلاق نار تجاه قوة عسكرية للجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري […] أقراء المزيد من المصدر