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عاجل: إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين والشرطة تغلق المنطقة 

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

عاجل: إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين والشرطة تغلق المنطقة المحيطة بالمستشفى. عاجل: إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين والشرطة تغلق المنطقة المحيطة بالمستشفى. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي […] أقراء المزيد من المصدر

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