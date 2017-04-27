عاجل: الشرطة البريطانية تغلق المنطقة القريبة من رئاسة الحكومة في لندن. عاجل: الشرطة البريطانية تغلق المنطقة القريبة من رئاسة الحكومة في لندن. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ […] أقراء المزيد من المصدر