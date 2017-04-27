عاجل.. موقع والا العبري: عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب. عاجل: موقع والا العبري عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب. أخبار قد تهمكمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيﺭﺣﻤﺔ : ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ […] أقراء المزيد من المصدر