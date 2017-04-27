عاجل.. فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 إثر اصطدام فرقاطتهم بباخرة تجارية قبالة تركيا. عاجل.. فقدان 15 جنديا روسيا وإنقاذ 45 إثر اصطدام فرقاطتهم بباخرة تجارية قبالة تركيا. أخبار قد تهمكوفاة المعارض البحريني محمد سهوان داخل السجن 12 قتيلاً في حوادث إطلاق نار بشيكاغوعاجل.. القوات المصرية تعلن مقتل زعيم أنصار بيت المقدس طقس لبنان يوم الجمعة […] أقراء المزيد من المصدر